Birecik'te su ürünleri araştırma laboratuvarı açıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Sürdürülebilir Su Ürünleri Üretim Projesinin laboratuvar açılışı gerçekleşti. Laboratuvarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilerek Fırat Havzası ile balık çiftliklerinin kimyasal yükünün azaltılması hedefleniyor.

Açılışa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, GAP Bölge Müdür Vekili Hasan Kılıç, İl Tarım Müdürü Murat Özdemir, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, kurum amirleri ve şirket temsilcileri katıldı. Sürdürülebilir Su Ürünleri Projesi Gap Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle, Birecik Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülüyor. Projeye Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Su Ürünleri yetiştiricilik tesislerinin katkılarıyla ilerlediği belirtildi. Birecik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kandamar, açılışı gerçekleştirilen projenin finansmanı olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 247 bin 831 TL desteklenen ve işletmeler tarafından 27 bin 537 TL katkı sağlanılan 275 bin 368 TL değerinde olduğunu dile getirerek GAP idaresine ve işletme sahiplerine teşekkür etti. Proje koordinatörü Oğuzhan Kuzucu, “Bu proje ile işletmelerimizden balık örnekleri ve havzanın belirli noktalarından su örnekleri alınıp gerekli analizler yapılarak alabalık yetiştiriciliğinde hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılan antibiyotiklerin etkileri değerlendirilerek en uygun etken maddeler belirlenecektir. Bu doğrultuda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmiş olacak ve havzanın kimyasal yükü azaltılacaktır. Balıklardan alınan kan örnekleri ile antibiyotik direnç gelişim durumu ortaya konularak hastalıklarla en etkin mücadele yöntemleri belirlenecek ve bu bilgiler işletmeler ile paylaşılarak üretime fayda sağlanacaktır” dedi.

Bölgenin endemik türü Şabut Balığı yeni nesillere aktarılacak

Ayrıca bölgenin endemik türü olan Şabut Balığının biyolojik ve kimyasal kirleticilerden etkilenme düzeyi ortaya konulacak, gerekirse önlemler alınarak bu türün gelecek nesillere aktarımı sağlanacak. Tüm bu veriler doğrultusunda Karkamış Baraj Gölü havzasının su ürünleri yetiştiriciliği açısından sürdürülebilirliği ortaya konulacak.