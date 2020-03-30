Birecik'te tarihi eser silah ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan toprak küp, ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 2 dürbün ile bir bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.