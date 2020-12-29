Birecik'te tarihi evi restore edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan, yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip ev, Büyükşehir Belediyesi KUDEM ekiplerince restore edildi. Zaman içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş evi restore etti.İki katlı, cumbalı ve avlulu bir yapı olan evde zemin katında 5 oda ve 1 tandırlık, üst katında ise 4 oda, 1 banyo ve 1 eyvan bulunuyor. Zaman içerisinde deforme olarak kullanılmayacak bir hale gele gelen evi mimarisine uygun proje hazırlayarak restore eden Büyükşehir Belediyesi, evi yıkılmaktan kurtardı.

Restorasyon çalışmaları tamamlandı

Uygulama Aralık 2019‘da başlamış olup, 1 yıl süren itinalı çalışmalar sonucu Aralık 2020 de bitirildi. Söz konusu iş kapsamında, yapının statik açıdan tehlike arz eden bölgeleri güçlendirilerek, taş olan duvarlarında çürütme ve temizleme işlemleri yapıldı. Evin boya ve sıvaları yenilendi. İç mekanda bulunan ahşap dolaplar ve nişler özgün haline uygun şekilde yenilendi. Yapının kullanım konforu düşünerek yalıtım yapılmış olup yıkık halde bulunan odalar onarılarak işlev kazandırıldı.