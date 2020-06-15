Birecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 84'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet K.'nin kullandığı 42 RF 514 plakalı otomobil, Mustafa Ç.'nin kullandığı 27 YR 970 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Zehra K., Fatma K., Abdullah K., Mehmet Eren Ç., Fatoş Ç. ve İrem Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.