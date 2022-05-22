Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde açılan fotoğraf ve eski eşyalar sergisi vatandaşları 100 yıl öncesine götürdü. Sergiyi gezenler, Birecik'in hiç görmedikleri eski yapılarını ve aletlerini görerek nostalji yaşadı.

Birecik ilçesinde vatandaşlara nostalji yaşatacak bir sergi açıldı. Onlarca fotoğraf ve eskiden kullanılan malzemelerden oluşan sergi, vatandaşları yaklaşık 100 yıl geriye götürdü. Dernek Başkanı Ziya Fincan ve dernek yöneticilerinden Olcay Akan'ın düzenlediği sergiyi gezen vatandaşlar, Birecik'in hiç görmedikleri eski yerleşim şeklini, eski yapılarını ve günlük hayatta kullanılan aletlerini görme imkanı elde etti. Sergide Müslüm Yaşargün'ün fotoğrafları da yer aldı.

Birecik Belediyesi ve bir dernek tarafından Ali Nebihe Karata Kültür Merkezi'nde açılan sergiden önce bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuk olarak Birol Kıraç, Funda Bal ve Müslüm Yaşargün katılırken, ilginin yoğun olduğu serginin 5 gün açık kalacağı belirtildi.