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Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Birecik ilçe merkezinde vatandaşlar yol kenarında çırpınan bir şahini görünce yakalayarak veterinere götürdü. Veterinere götürülen şahinin kanadının kırık olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınarak yarası sarılan şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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