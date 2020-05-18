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Birecik'te yeni yapılan caminin temelleri atıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir hayırsever tarafından yapılan caminin temeli atıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir hayırsever tarafından yapılan caminin temeli atıldı.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iş adamı Sadettin Bilgin tarafından Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanan caminin temeli atıldı. Temel atma törenine Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya da katıldı. İlçe müftüsünün okuduğu duayla birlikte caminin temeli atıldı. Toplam 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan cami bölgesinde cenaze yıkama yeri, kadın ve erkek taziye evi, imam evi, kuran kursu ve otopark olduğu öğrenildi. Cami arsasının ise Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından tahsis edildiği belirtildi.

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