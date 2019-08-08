Birecik'te yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni binasında geçen sene hizmet vermeye başlayan devlet hastanesinde, hayırsever iş adamı Ahmet Açılan'ın katkılarıyla 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kuruldu. Kurulan ünite, törenle hizmete açıldı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açılış törenine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Kara, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açar, İlçe Sağlık Müdürü Özlem Kural, Birecik Devlet Hastanesi yöneticileri, bazı STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Okunan duanın ve kesilen kurdelenin ardından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M.Emre Erkuş, Birecikli hayırsever iş adamı Ahmet Açılan'a plaket takdim ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçe hastanelerine daha fazla yatırım yapmaya devam edeceklerini ve yeni açılan yenidoğan yoğun bakım ile bebeklerin ilçe dışına gitmesinin önüne geçileceğini ve ünitenin bölge halkına hayırlı olması dileklerini iletti.