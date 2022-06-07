Birecik'te yollar daha konforlu

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, 14 kırsal mahallede sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Mahmut Mirkelam'ın başkanlığındaki Birecik Belediyesi, kırsaldaki hizmetlerine ara vermeden devam ederek halktan gelen talepler doğrultusunda sahada hizmetlerine devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen programlar dâhilinde gerek merkez gerekse de kırsal alanda faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürerek vatandaşların hayat standartlarını iyileştiriyor. Bu çalışmalarla toplam 14 mahallede yaklaşık olarak 13 buçuk kilometre, 67 bin 500 metrekare alanda sathi kaplama asfalt çalışmaları yapıldı. Ekenek, Yuvacık, Asman, şekerköy, Dalocak, Aşağı İncirli, Çiftlik, Yukarı Habip, Altınova, Keskince, Bozdere, Yukarı Fatmacık, Göktepe, Duyduk ve Zeytinbahçesi mahallelerinde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, kırsal mahallelerde yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlarda daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmaların devam edeceğini, kısa bir süre sonra da en az 16 kırsal mahallede daha kilitli parke taşı döşemelerine başlanacağını müjdesini verdi.

Bu arada Birecik ilçesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 mahallenin içine kilitli parke taşı döşemeli çalışmaları tamamlanmıştı.