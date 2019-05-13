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Birecik'teki heyelanda ihmal iddiası

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşana heyelanda ihmal olduğu iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşana heyelanda ihmal olduğu iddia edildi. Yaklaşık bir ay önce dağdan 2 defa dev kayaların koparak yola düşmesinin büyük heyelanı haber verdiği belirtildi.


Görüntüler facianın boyutunu gösterdi


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde dağdan kopan dev kaya kütlesi heyelana neden oldu. Vatandaşlar aniden kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtulurken yıkılma anına ait cep telefonuyla çekilmiş farklı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dağdan kopan ufak çaplı kayaları meraklı gözlerle izleyen vatandaşların aniden kopan kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Oruçlarını açmak için aileleriyle heyelanın yaşandığı yerin hemen karşısında bulunan Fırat Nehrinin kıyısındaki parka giden vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı.


Heyelanda ihmal iddiası


Yaklaşık bir ay önce aynı bölgede 2 farklı heyelan yaşandı. Dağdan kopan dev kayalar yola düşerek bir iş yerine zarar verdi.


Her üç olayda da şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken defalarca kez vatandasların belediyeye sikayette bulundugu ve herhangi bir önlem almadığı iddia edildi.


Yıkılma anında bölgede bulunan vatandaşlar önlem alınmaması nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

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