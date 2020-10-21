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Bitkin bulunan sakarmeke kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Şanlıurfa’da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunarak yetkililere teslim edilen sakarmeke kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunarak yetkililere teslim edilen sakarmeke kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bitkin halde sakarmeke kuşu bulan vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden görevliler, kuşu alıp Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada tedavi edilen sakarmeke kuşu, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.


Türkiye'de halk arasında kara ördek olarak da adlandırılan ve sulak, bol sazlık alanlarda yaşayan sakarmeke kuşunun avlanması ise yasak.

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