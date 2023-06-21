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Bitkin düşen çöl varanı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçe kırsalında bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekipler tarafından teslim alınan çöl varanı, koruma altına alındı. Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen çöl varanı, doğal yaşam alanına salındı.

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