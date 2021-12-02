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Bitkin halde bulunan kurt yavrusu yetkililere teslim edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kurt yavrusu, sağlık bakımları yaptırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kurt yavrusu, sağlık bakımları yaptırılmak üzere yetkililere teslim edildi.


Alınan bilgilere göre Siverek-Bucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hasırlı Mahallesi Eşme sokakta ikamet eden bir vatandaşın arazide bitkin düşmüş bir kurt yavrusu bulduğu ihbarı üzerine, jandarma ilgili kişiye ulaşarak kurt yavrusunu koruma altına aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek kurt yavrusu yetkililere teslim edildi.


Kurt yavrusunun sağlık bakımları yaptırıldıktan sonra tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi.

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