Bölgede ilk kez uygulanan işlemle sağlığına kavuştu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce yapılmayan endoskopik kistogastrostomi işlemi, Şanlıurfa'da ilk kez bir hasta üzerine başarılı bir şekilde uygulandı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gastroenteroloji ünitesindeki doktorlar tarafından uygulanan yöntemle, pankreas kistik hastalıkları artık endoskopi ile ağrısız, cerrahisiz ve yatış olmadan stentle tedavi edilebilecek. Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabilen bu uygulama, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastaya başarıyla uygulandı.

Mide ile pankreas arasına mini hortumlar (stentler) takılarak cerrahisiz ve ağrısız bir yöntemle pankreastaki kistin boşaltıldığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muhammed Bahaddin Durak, “Aşırı mide ağrısı şikayetiyle acile başvuran hastamızın tetkiklerinde pankreasta dev bir kist saptadık. Kistogastrostomi, pankreasın iltihaplanması durumunda midenin arkasındaki kısımda bazen içi sıvı dolu kistler oluşmakta, bu kistler hastalarda bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlere neden olmaktadır. Bazıları enfekte olur ve vücuda yayılarak zarar verme riski oluşturur. Bu kistlerin alınması gerekmektedir. Daha önce bu cerrahi yöntemle yapılmaktaydı ama çok büyük hayati risk taşımaktaydı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme yaparak bu hastamıza merkezimizde ilk defa endoskopik kistogastrostomi işlemi uygulama kararı aldık. Endoskopik aletle mideye girdikten sonra kistin içerisine iğne ile girerek kistin içinde bulunan 500-600 CC'lik sıvıyı boşalttık. Kistin tam olarak boşalması zaman aldığı içinde stent dediğimiz mide ile kistin arasına küçük hortumlar yerleştirdik. Bu süreç içerinde hastanın hastanede yatışı gerekmediği için kısa bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu ettik” dedi.

Bu uygulama hastanın günlük aktivitesinde bir kısıtlama oluşturmadığını ifade eden Dr. Durak, “İşlem sonrası yeme ve içmede kısıtlama olmuyor, kistin boşalma durumuna göre değerlendiriyor ve stenti çıkarıyoruz. Hasta hayatına devam ediyor. Herhangi bir ağrı sızı ya da şikayeti bulunmuyor. Bu uygulamanın deneyimli ekibimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilebileceğini duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.