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Bölgenin en büyük hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor

Bölgenin en büyük hayvan pazarı ve borsasını içinde barındıran Siverek Hayvan Pazarında Arefe gününde de hareketlilik devam ediyor.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve Bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Siverek Hayvan pazarında, kurbanlıklar satılmaya devam ediyor. Arefe gününde yoğunluğun yaşandığı pazarda, vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Pazarda küçükbaş kurbanlık bin 500 ile 2 bin TL, büyükbaşta ise hisse fiyatı hayvanın kilosuna göre 2 bin ile 3 bin TL arasında değişiyor.


Kurbanlıklar tükendi


Bu yıl satışların iyi olduğunu vurgulayan Mehmet Çetin, "Besicinin elinde az miktarda mal kaldı, yani hemen hemen kurbanlıklar bitmek üzere. Dışarıya gönderilen mallar geri gelmese satış çok iyiydi. Yani besici malını bu yıl sattı” diye konuştu.

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