Bölgenin en büyük millet bahçesi için ihale yapılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ankara temaslarında kapsamında bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan ve 150 dönümlük alanı kapsayan Eyyübiye Millet Bahçesinin ihalesinin bu ay içerisinde yapılıp, kısa süre içinde yapımına başlanacağı müjdesini verdi. Eyyübiye'nin değişimi ve gelişimi için çaba sarf eden ve çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan bir müjde daha geldi. Beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte TOKİ İdaresi Başkanı Ömer Turan ile görüşen Kuş, bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliği taşıyan Eyyübiye Millet Bahçesinin ihalesinin Temmuz ayında yapılacağını ve kısa süre içinde de çalışmaların başlanacağını belirtti. Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 150 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi yeri daha önceden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılmıştı. İçerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapımına kısa sürede başlanacağı öğrenildi. İhalesi bu ay içerisinde yapılacak olan proje ile bölgenin yeşil alan noktasındaki büyük bir eksikliğini de gidermiş olacak.

Millet bahçesinin ihale aşamasını sosyal medya hesaplarından müjdeleyen Kuş, “150 dönümlük alanı kapsayan bölgenin en büyük millet bahçemizin ihalesi bu ay içerisinde gerçekleşiyor. TOKİ İdaresi Başkanımız Ömer Bulut ile bir araya gelip, ihalesi bu ay içinde yapılacak olan ve kısa süre içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız projeyle ilgili görüştük” ifadelerine yer verdi.