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Boru patladı su metrelerce havaya fışkırdı

Şanlıurfa’da yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinasının su borusunu patlatması sonucu cadde göle döndü, su metrelerce havaya fışkırdıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Şuski ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde bulunan Açık Su Caddesi’ndeki yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinasının su borusunu patlattı.

Şanlıurfa'da yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinasının su borusunu patlatması sonucu cadde göle döndü, su metrelerce havaya fışkırdı


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Şuski ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde bulunan Açık Su Caddesi'ndeki yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinasının su borusunu patlattı. Patlayan borudan akan su caddeyi göleti dönüştürdü. Suyun yüksekliği ise metrelerce havaya fışkırdı.


Ekiplerin müdahalesinin ardından boru tamir edildi.

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