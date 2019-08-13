İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.


Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramazan Boğa isimli vatandaşın evinin banyosunun borusuna yavru kedi sıkıştı. Kedinin çıkamadığını gören Boğa, durumu Şanlıurfa Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. İş makinesi ile banyodaki tıkanmış boru kırılarak, yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yıkanan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.