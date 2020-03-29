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Boş kalan Balıklıgöl havadan görüntülendi

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı.

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı.


Kentte yoğunluğun en çok yaşandığı Balıklıgöl ve Topçu Meydanı havadan görüntülendi. Görüntülerde iki alanda da parmakla sayılabilecek kadar insan olduğu görüldü. Vatandaşlar korona virüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyarak gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Özellikle binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.


Çalışmak için dışarı çıkan vatandaşlar, en işlek cadde ve sokakların boş kaldığını belirterek, Şanlıurfalıların evde kal çağrılarına uymaya başladığını söylediler.

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