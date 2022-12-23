İhlas Haber Ajansı

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Boya kutularında uyuşturucu ticareti

Şanlıurfa’da boya kutuları içerisinde 4 paket halinde 3 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da boya kutuları içerisinde 4 paket halinde 3 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan bir aracı, şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracında bagajında bulunan boya kutuları içerisinde 4 paket halinde 3 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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