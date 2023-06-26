Bozova Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesi, kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerdeki üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bozova Belediyesi, stabilize yol çalışmaları başta olmak üzere temizlik, ilaçlama, mahalle içi parke ve bordur çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İlçe Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatları doğrultusunda fen işleri ekiplerince birçok mahallede sürdürülen yol, parke ve bordur çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Devam eden kilitli parke taşı çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Aksoy, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Belirlenen proje doğrultusunda diğer mahallelerimize de üst yapı çalışmalarına en kısa zamanda başlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.