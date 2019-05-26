Bozova Belediyesinden 500 aileye Ramazan yardımı

Bozova Belediyesi Sosyal Yardım işleri müdürlüğü ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Bozova Belediyesi, içinde çaydan şekere, makarnadan sıvı yağa kadar çok sayıda gıda maddesinin yer aldığı erzak paketlerini 500 aileye dağıtıyor.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaşıyoruz

Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Mübarek Ramazan ayı oruç tutarak Cenabı Hakk'a karşı kulluk vazifelerimizi yerine getirdiğimiz bir ay olmakla birlikte belediyeler için de başka bir faaliyetin kapısının açıldığı bir ay oluyor. Biz de ilçemizde ne kadar kimsesiz, düşkün, yetim, dul ve maddi durumu iyi olmayan insanımız var ise onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu insanlarımızı tespit edip, onlara yardım paketlerini ulaştırıyoruz” diye konuştu.