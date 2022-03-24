Bozova kırsal mahallelerinde stabilize yol çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatları doğrultusunda Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki hizmetlerine ara vermeden devam ediyorlar.

Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Dutluk Mahallesindeki stabilize yol çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Toplam 83 kırsal mahalle ve bağlı mezralarında gerek stabilize yol çalışmaları, gerek ise parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Dutluk Mahallesinde yapılan stabilize yol çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Mehmet Altun, “Mahallemizde belediyemiz fen İşleri müdürlüğü ekiplerinin başlatmış olduğu stabilize yol çalışmalarından dolayı başta Belediye Başkanımız Suphi Aksoy olmak üzere tüm belediye çalışanlarına şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise yaptığı açıklamada, “Her mahallemize, her vatandaşımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bugüne halkımızın bize verdiği destekle, tüm belediye çalışanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz. Tek bir gayemiz ve hedefimiz var, hakka hizmet halka hizmet düsturu ile çalışacağız. Gerek ilçe merkezinde gerekse tüm kırsal mahalle ve bağlı mezralarında hizmetin gidilmediği yer bırakmayacağız” diye konuştu.