Bozova kırsalındaki yollar asfaltla buluşturuluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güneydoğu'nun incisi Bozova ‘da daha önce alt yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor.

13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla yol yapım çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri mahalle sakinleri ve mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda vatandaşların daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşması için mesai harcıyor. Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında yol yapım atağını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalta hazır hale getirdiği grup yollarını sathi kaplama asfaltla buluşturarak vatandaşların takdirini kazandı.

Bozova Kızlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bayram mahallelerinde yapılan yol yapım çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Görmüş olduğunuz yol Yaylak - Birecik yoluna bağlanıyor. Umutlu, Kızlar, Sağırlı, Şanlıavşar, Kural tarafından Birecik'e kadar giden yolumuz mevcut. ikinci etaptaki bağlantı yolumuz Alimerdanlı ve Uzunburç yollarını da birbirine bağlıyor” diyerek yollarının daha güvenli ve konforlu olduğunu aktardı.

Bozova İkiz Mahalle Muhtarı Hüseyin Kanat ise “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın gönderdiği ekibinden Allah razı olsun. Şanlı Avşar, Kural, Damlıca ve İkiz arasındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Yolun durumu çok kötüydü şuan yolun yapımı çok güzel oldu. Daha önce dar olan yolda genişletme çalışması da yapıldı” şeklinde konuştu.

Mahallelerindeki yol yapım çalışmalarından dolayı son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise daha önce bu yollarımız çok dardı ama şimdi çok güzel yapılmış hem altyapı hem de üstyapı olarak son derece güzel çalışma oldu” ifadelerini kullandı.

Ekipler, plan ve program dâhilinde alt yapısını tamamladığı yolları sırasıyla asfaltla buluşturmaya devam edecek.