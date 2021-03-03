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Bozova'da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Bozova Belediyesi sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı devam ediyor.


Bozova Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Pandemi dönemi içerisinde 4 bin 500 aileye gıda, hijyen ve temizlik seti yardımında bulunan Bozova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini karşılamaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden bu güne çalışmalarını sürdüren belediye, ilçede bulunan kamu kuruluşları ve market, lokanta, berber, manav gibi mekanları dezenfekte etmeyi de ihmal etmiyor.

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