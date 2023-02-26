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Bozova'da silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.


Olay, Ağveran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada, Abdullah, Mahsut, Hanifi T. ile Sedat B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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