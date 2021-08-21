Bozova'da üniversite için yeni bina ve yurt yapılacak

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Harran Üniversitesine ait meslek yüksek okulunun kapanmaması için ilçe Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un yaptığı girişimler sonuç verdi. İlçeye bir hayırsever ve belediyenin katkılarıyla 1 bina ve 1 yurt yapılacak.

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksek Okulunun kapanmaması için büyük girişimlerde bulunan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, önce Bozova Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve idarecileri ile bir araya gelerek gerek hem okul hakkında hem de bina hakkında bilgi almıştı. Daha sonra Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik ile bir araya gelerek Bozova Meslek Yüksek Okulun binasının yetersiz olduğu ve okula daha fazla öğrenci gelmesi içinde barınmanın olması gerektiği belirtilmişti. Bununla birlikte Bozova Meslek Yüksek Okulu için hayırseverle görüşme yaptığı öğrenildi. Hayırseverin vereceği desteğin yanı sıra Bozova Belediyesi tarafından şartsız destek verileceğini belirten Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “İlçemizde bulunan Bozova Meslek Yüksek Okulunun kapanmaması için gerekli yerlerle görüşmelerimiz oldu. İlçemize okul ve kız yurdunun kazandırılması için hayırsever Osman Nuri Bakırcı ile görüşmelerim olmuştu. Görüşmelerimiz sonrası hayırseverimiz Harran Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sabri Çelik ve Belediye Başkan Yardımcımız İlhan Ziro'nun da hazır bulunduğu protokol imzalandı. Protokol ilçemize hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede okul ve yurt inşasına başlayacağız” dedi.

Bozova ilçesine kazandırılacak olan 2 bin metrekare alana sahip okul binası, bin metrekare alana sahip kız öğrenci yurdu yapımı protokolü imzalandı. Protokol sonrasında sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, ‘Erzurumlu hayırsever Osman Nuri Bakırcı'nın bağışı ve Bozova Belediye Başkanımız Suphi Aksoy'un şartsız desteğiyle Bozova Meslek Yüksek Okulu kampüsümüze 2 bin metrekarelik okul binası, bin metrekarelik kız öğrenci yurdu inşa protokolünü imzaladık. Bu gönül insanımıza ve Bozova Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.