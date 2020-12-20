Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi kırsalında yıllardır yollarının yapılmadığını iddia eden yöre halkı, bozuk olan yolları kendi çabalarıyla onarmaya çalışıyor.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Küçük Sergen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır yapılmayan yollarını kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyor. İlçeye yaklaşık 5 kilometre mesafede olan yolun kış mevsiminde yağmurun yağmasıyla birlikte bozulduğunu iddia eden mahalleli, ellerine kürek alarak yolu tamir etmeye çalışıyor. Yağmur sonrası yolda oluşan çamur, çukur, su birikintisi ve tümsekler nedeniyle mahalleye ulaşımın 30 dakikada sağlandığını söyleyen yöre halkı, belediye yetkililerinden yollarının bir an önce yapılması için gereken adımları atmalarını istedi.

“Bozuk olan yollarımızın yapılmasını istiyoruz”

Bozuk olan yollarının tamir edilmesi için yetkililerin adım atmalarını talep ettiklerini dile getiren Küçük Sergen Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Çevik, “Biz bozuk olan yollarımızın tamirini yapıyoruz. Suruç ile mahallemiz arasında 5 kilometrelik mesafe var. Bozuk olan yollarımızı kürekle yapmaya çalışıyoruz. Yolumuzun tamir edilebilmesi için defalarca belediyeye dilekçe verdik. Şimdiye kadar herhangi bir adım atılmadı. Mağdur durumdayız. Yetkililerden bir an önce yolun yapılması için adım atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.