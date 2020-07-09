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Bulduğu altın kolyeyi karakola teslim etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kadın, yolda yürürken bulduğu altın kolyeyi karakola teslim etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kadın, yolda yürürken bulduğu altın kolyeyi karakola teslim etti.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. V.Ç. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada yerde bir altın kolye gördü. Altın kolyeyi yerden aldıktan sonra bir kuyumcuya götüren kadın, kuyumcudan kolyenin altın olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Kuyumcu, kolyeyi kadına teslim ederek altın olduğunu belirtti. Bunun üzerine kuyumcudan ayrılan duyarlı kadın, karakola giderek altın kolyeyi teslim etti.


Altın kolyeyi teslim alan polis ekipleri, duyarlı vatandaşa örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Polis, bulunan kolyeyi yolda yürürken kaybeden sahibine teslim etti. Öte yandan, kadının kolyeyi bulması, altın olup olmadığını anlamak için kuyumcuya götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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