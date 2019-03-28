Bülent Serttaş sahne direğine tırmandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi.

Birecik ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen konsere katılan ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi. Bir süre sahnede türkü söyleyen Serttaş, ceketini indirip konser için kurulan sahnenin demir direğine tırmandı. Yaklaşık 7 metrelik direkte dakikalarca tutunan Serttaş, kalabalıkla birlikte düet yaptı. Kalabalık da Bülent Serttaş'ın türkülerine eşlik etti. Konser sonunda AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam ünlü sanatçıya plaket verdi.