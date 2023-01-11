Bungalov evler turizmde yeni bir rota oluşturacak

Masmavi suyu, muhteşem doğası, çam ağacı kokularının içinde doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği, sportif olta balıkçılığının ve su sporlarının yeni adresi olacak Fırat Nehri kenarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bungalov evler kamp turizmi için yeni bir rota oluşturacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Çatak Sosyal Tesislerinde yer alan bungalov evler, yaz ve kış turizmde önemli yere sahip olacak. Yapımı tamamlanan 11 adet Bungalov ev kısa zamanda açılışı yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTUR A.Ş tarafından işletilerek vatandaşlara hizmet verecek. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla sahil ilçe Bozova'da yapılan bungalov evler, çok yönlü olarak hizmet verecek. 3 bin 400 metrekare alandan yapılan bungalov evlerin her biri 27 metrekareden oluşuyor. İçerisinde yatak odası, salon, banyo, lavabo, veranda ve barbekü yer alıyor. Çimlendirme çalışmasının da yapıldığı bungalov evlerde vatandaşların kuş cıvıltısıyla gönül rahatlığıyla konaklayabilecekleri dile getirildi.