Büyükşehir Belediye meclisi 2019'da yapılan projeleri değerlendirdi

2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Temmuz ayı üçüncü oturumu ile devam eden meclis toplantısında bugün, 2019 yılı faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi. 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu 56. Maddesine istinaden hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal mesafe gözetilerek ve maske kullanılarak gerçekleşen oturumda 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin stratejik plan ve performans programına uygunluğu ve meydana gelen aksamaların nedenleri görüşüldü.

Yapılan projelerin değerlendirildiği temmuz ayı oturumlarına Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşti.