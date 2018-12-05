Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle okulunun yardım çağrısına yetişti

Eğitim ve spor malzemeleri ile birlikte öğrencilere sürpriz yapan yetkilileri çocuklar alkışlarla karşıladı.

Sosyal belediyeciliği kent merkezi ve kırsalın her noktasına taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden kitap ve spor malzemesi talebinde bulunan Eyyübiye ilçesi sınırlarındaki Akdilek kırsal Mahallesi Ortaokulunun yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki 900 öğrencisi bulunan okulunun eksikliklerini tamamlamak için anında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, spor ve eğitim malzemeleri ile birlikte kırsal mahalleye adeta çıkarma yaptı. Öğrencilere dersliklerinde sürpriz yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ile Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci, içerisinde futbol, voleybol ve basketbol topu ile raket takımının yer aldığı spor malzemeleri ile birlikte koliler dolusu kitapları çocuklarla buluşturdu.

Her zaman öğretmenlerimizin emrindeyiz

Büyükşehir Belediyesine alkışlarla teşekkür eden öğrencilere nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmeyen Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar, "Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza sportif ve kütüphane malzemeleri dağıtıyoruz. Kütüphanelere Şube Müdürü Murat Müjdeci ile beraber okulumuza geldik ve öğrencilerimizle muhabbet ettik. Geleceğimiz olan gençlerimize spor malzemelerimizi verdik ve kütüphanelerine kitap hediye ettik. Bu anlamda okulumuzun ufak tefek eksiklikleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince eğitime tam destek anlamında öğretmenlerimizin emrindeyiz. Yeter ki öğretmenlerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirsinler. Akdilek okulumuz çok güzel ve öğretmenlerimizin arasındaki iletişimi çok beğendim. Umarım okulumuzdan nice idareciler, mühendisler, öğretmenler çıkar. Emeklerinden dolayı öğretmenlerime tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük mutluluk yaşadık"

Akdilek Ortaokulu Müdürü Ali Kurt ise "Bize bu şekilde hizmet edilmesi ve ilgilerinden dolayı çok mutlu olduk. Burada olduğumuzun hatırlanması çok büyük bir duygu ve mutluluk verdi bize. Eksikliklerimizin bu şekilde giderildiği için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Sosyal medyadan çağrımızı yaptık

Akdilek Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Çelikel de "Okulumuzun spor malzemelerinde eksik vardı. Sosyal medyadan Mehmet Emin Özçınar ile görüştük. Bize sağ olsun desteklerini eksik etmedi, sesimize kulak verdi. Okulumuza futbol, basketbol, voleybol topu ve raket takımı hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretinden dolayı çok memnun kaldık. Eksikliklerimiz giderdiler ve kitap yardımı da yaptılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.