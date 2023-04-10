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Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına Serdar Şeyhanlı seçildi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Başkanlığında gerçekleşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında, Serdar Şeyhanlı, Meclis Başkanvekili olarak seçildi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Başkanlığında gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Ahmet Kaytan'dan boşalan Meclis Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Seçimde meclis üyesi Serdar Şeyhanlı, meclis başkanvekilliğine seçildi.


Meclis başkanvekilliğine seçilen Serdar Şeyhanlı, meclis oturumunu yönetti.

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