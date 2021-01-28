Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçileri yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin ikinci oturumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

İlk oturumu iki hafta önce gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerin ikinci oturumu bugün yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı başkanlığında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinin ikinci oturumuna Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini temsilen yetkilendirilmiş işveren sendikası Yerelsen yetkilileri, şube başkanı ve yönetim kurulu yetkilileri, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Koca ve Hizmet İş Bölge Koordinatörü Selim Gülsatar katılım sağladı. Gerçekleştirilen görüşmelerde idari maddeler görüşülerek sendika tarafından teklif edilen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağının idari maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldı. Taraflar arasında idari maddelerde önemli ölçüde mutabakat sağlanırken kalan idari maddeler ve ücret görüşmeleri ile ilgili kısmı için ise 10 Şubat'ta 3'ncü oturumun yapılması hususunda mutabık kalındığı bildirildi.