Büyükşehir, gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor

Şanlıurfa'da özellikle gençleri kitapla buluşturmaya devam Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart-2 Nisan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir kez daha buluşarak kitaplar dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından 27 Mart-2 Nisan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Haliliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kırsal Mahallesinde yer alan ilk ve ortaokulunda bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Gezici Kütüphane ile birlikte okula giden büyükşehir ekipleri, burada ilk olarak öğrencilere kitaplar dağıttı. Ardından öğrencilerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürü Murat Müjdeci, öğrencilere okumanın önemini anlattı.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlik için büyükşehir belediyesine teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Memek, "Çocuklarımız için bugün çok güzel bir gün oldu. Büyükşehir'den gelen arkadaşlar öğrencilerimizle yakından ilgilendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürü Murat Müjdeci ise Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gezici kütüphane ile birlikte bir çok kırsal mahallede programlar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek "Okulumuzda çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk. Okulumuz kütüphanesine ve çocuklarımıza kitaplar hediye ettik. Okumak erdemdir. Büyükşehir olarak kitap okuma sevgisini aşılamaya devam ediyoruz. Hedefimiz 1 milyon kitabı özellikle gençlerle buluşturmak. Bu haftada kütüphanelerin önemini, kitapların önemini vatandaşlarımıza iyi aktarmamız lazım. Hafta etkinlikleri çerçevesinde ailelerin de çocukları ile birlikte kütüphanelere gitmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.