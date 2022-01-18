Büyükşehir karla mücadele için teyakkuzda

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasının ardından görev koordinasyonunu yaptı. Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz haline geçti. İlk etapta, şehir merkezi ve 13 farklı ilçe için araç dağılımı yapıldı. 120 araç 220 personelle karla mücadele için hazır halde bekliyor. Aralarında kamyon, greyder, loader, eskavatör ve pikapların bulunduğu toplamda 120 aracın görev yerleri belirlendi. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için nöbet tutuyor.