Büyükşehir, Şanlıurfa'ya yeni bulvarlar kazandırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önemle üzerinde durduğu konuların başında gelen trafiğin rahatlatılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul yollarını çamurdan ve çukurdan kurtararak sıcak asfaltla buluşturuyor.

Şehir merkezi ve ilçelerinde yol yapım çalışmaları, köprülü kavşaklar, ve yol genişletme çalışmaları yaparak şehrin trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı yol ve bulvarları sıcak asfalt ile buluşturarak vatandaşın hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında Karaköprü ilçesinde okulların çoğunluklu olarak bulunduğu Çamlıyayla Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarını sıcak asfaltla buluşturdu.

Velilerden Büyükşehir'e teşekkür

Okullardan açılmadan önce gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden veliler, "Eskiden yolumuz çamurdan ve çukurdan geçilmiyordu. Dardı iki araba bile yan yana geçemiyordu. Şimdi ise oldukça geniş ve kaliteli yola sahip olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve şahsında emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dediler.