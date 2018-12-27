Büyükşehir vatandaşların taleplerini geri çevirmedi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, BELSAN A.Ş. Müdürlüğünü gezerek işçilerle buluştu. Atölyelerde çalışanlarla sohbet eden Çiftçi, ardından Muradiye Mahallesine yönelik ulaşımı sağlamak için alınan 2 adet aracı inceledi. Ardından bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Şanlıurfa'mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle geniş bir alana yayılan mahallelerimizde ve dar sokakların hakim olduğu bölgelerde ulaşım daire başkanlığımız ve taşıma hizmetlerini yürüten BELSAN A.Ş. müdürlüğümüz güzel bir koordinasyonla bu bölgelere girebilecek ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilecek bir çözüme doğru ilerliyor. Bu anlamda Muradiye Mahallesindeki vatandaşlarımızın talepleri vardı ve bu bölgeye 2 adet araç tahsis edildi. Araçlar satın alındı ve deneme sürüşlerine başlandı. Toplu taşıma bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızı önemsiyoruz ve her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfalı hizmetin en iyisine layıktır. Aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kulandı.

Çiftçi, ardından şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları incelemek üzere BELSAN A.Ş.'den ayrıldı.