Büyükşehir vektör ile mücadelede hız kesmiyor

Sivrisineklerin üreme dönemi olarak bilinen bahar aylarının gelmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şanlıurfa kent merkezi ve kırsal mahallerdeki dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlıyor.

106 personel ve 32 araç 6 arazöz 4 traktör ilaçlama için sahada

İl genelinde vektör mücadelesi sertifikalı 106 personel ve 32 araç 6 arazöz 4 traktör ile çalışmalarını gece ve gündüz yürüten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı güzergâh ve programlara göre düzenli olarak alan taraması yaparak vektörleri yok ediyor.

Bir yandan ilaçlama diğer yandan bilgilendirme

Ayrıca vektörle ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren ekipler, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit, pire, kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda uyarılarda bulundu.