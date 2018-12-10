Büyükşehir yol sorununu çözdü

Siverek ilçesine bağlı Yoğunca Mahallesinde “Çamurlu yol sorunu” diye gündeme gelen arazilerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. İlgili vatandaşların şahsi arazilerinde ulaşım imkanı sağladıkları tespit edildi. Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğunun olmadığı, vatandaş arazisinde mağduriyetliğin giderilmesi adına yol yapım çalışması başlatıldığı belirtildi. Ulusal basında yer edinen haberlere istinaden vatandaş arazisinde çalışma başlatılırken Büyükşehir Belediyesini temsilen alanda çalışmaları denetleyen Kırsal Yollar Şube Müdürü Abdulkadir Bozkurt, Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde olmamasına rağmen vatandaşların mağduriyetliğini gidermek adına alanda çalışma başlattıklarını belirtti.