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Büyükşehir zabıta tüketici özel ödülünü aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerle Ticaret Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.


Şanlıurfa'da tüketicilerin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik yapmış olduğu çalışma ve denetimlerle Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “25. Geleneksel Tüketici Ödülleri Yarışması” kapsamında Tüketici Özel Ödülüne layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına ödülü takdim edildi. Başkent Ankara'da gerçekleşen ödül töreninde, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca ödülü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül adına Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'tan aldı. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Birimi'nin kent genelinde yapmış olduğu denetimler sinevizyonla katılımcılara izletildi.

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