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Büyükşehirde yeşil koridor projesinde sona gelindi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeşil Koridor Projesinde sona gelindi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde Şanlıurfa'da bir ilk olan ‘Yeşil Koridor Projesinin fiziki olarak yüzde 75'i tamamlandı. Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için yenilikçi projeler üreten ve bunları teker teker hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilk toplanma Merkezi olarak bilinen eski hal pazarı kavşağında yapımı tamamlanan TOKİ'ye ait iş merkezi bahçesinde uygulanan kentin en uzun Yeşil Koridor Projesinin tamamlamak üzere.


Şanlıurfa'da bir ilk olan 'Yeşil Koridor Projesi' pilot bölge olarak Novada Park, 11 Nisan Kurtuluş Camisi ve Şanlıurfa Valiliği arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulandı. İçerisinde ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, kendinden ışıklı zemin kaplamaları ve çim derzli yol yer alan Yeşil Koridor çok kısa bir sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

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