Büyükşehir'den amatör kulüplere maddi destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'daki amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüpleri bünyesindeki 77 takıma maddi destekte bulundu. Belediye nakdi desteğin yanı sıra takımların sezon boyunca göstereceği performansa göre ikinci kez nakdi destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen destek programına çok sayıda sporcu ve sporsever katıldı. Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya gençliğe her zaman destek vereceklerini belirtti.

Programda konuşan Başkan Vekili Sait Kaya, “Başkanımız Zeynel beyin yoğun programların dolayı şehir dışında ve sizlere çok selamlarını iletti. “Her sıkıntı ve sorununuz da sizlerin yanında olduğunu” söylememi belirti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan siz gençlere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. ASK Başkanımızın belirttiği gibi sizlere verdiğimiz destek 2 kısımda oluşacak 1. Destek tüm Amatör Spor kulüplerine yapılacak. 2. Kısım destekleri ise elde edilen sportif başarıya göre değerlendirilecek. Bundan sonraki destekler siz sporcularımızın elde ettiği başarıya göre olacaktır. Bugünkü desteklerimiz her zaman olduğu gibi devam edecek biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olacağız” dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu da, “Bu gün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün Amatör Spor Kulüplerimize yönelik başlattığı geleneksel maddi yardım programı için burada toplandık. Başkanımız programlarından dolayı bu gün burada değiller. Büyükşehir Belediyemiz olmasaydı Amatör Spor Kulüplerimizin hiç birisi olmazdı, çünkü 77 takımımız var ve bunların hepsinin desteklenmesi gerekiyor. Tüm Spor Kulüpleri adına Başkanımıza ve tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.