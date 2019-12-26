İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den çevre düzenleme çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte deforme olan yollarda, kilitli parke, çevre düzenlemesi ve iyileştirme uygulamaları gerçekleştirerek, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve isteklere gerekli düzenlemeleri yapıyor.


Şanlıurfa kent merkezi ve bütün ilçelerde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına yoğun bir mesai yapan belediye, aynı anda kentin 20 noktasında kent estetiği çalışmalarını sürdürüyor.


Narlıdere Köprülü Kavşağı ve Viyadükte kaldırım çalışması


Narlıdere Köprülü Kavşağı ve Viyadüğünde asfaltlanan servis yollarında kaldırım ve bordür yapım çalışmaları yapılırken önce yayaların daha sonra sürücülerinin can güvenliği ve araçların mal güvenliği için büyük gayret sarf ediyor. Fen işleri daire başkanlığı ekiplerince alt ve üstyapısı revize edilen Yeşiloğlu Bulvarında da kaldırım, orta refüj ve bordür çalışmalarında sona gelindi.


Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri caddenin tamamında birden fazla ekiple sürdürdüğü kaldırım yapım çalışmaları yürütüyor. Altyapısı, üstyapısı ile daha modern bir görünüme kavuşturulan cadde tamamlandığında Yeşiloğlu Bulvarı'nda yayalar daha güvenli yürüyüş olanağı sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.