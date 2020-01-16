Büyükşehir'den çevre yollarına ağaç dikimi

Büyükşehir Belediyesi, GAP Bulvarı üzerindeki 2 bin metre uzunluğunda bisiklet yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yürüyüş yolları, ağaçlandırma ve park alanları ile desteklenen bulvarın yeni görünümü vatandaşlarca olumlu karşılanırken çevre sakinleri uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Çevre yolları ve reüjlerde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

İl merkezi ile 13 ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatarak bölge iklimine uygun ağaç dikimleri gerçekleştiren belediye, özellikle çevre yolları ve yapımı tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor. Araç ve ekipmanları ile 2020 yılı ağaç dikim planlamasını tamamlayan ve sahada uygulamaya geçen ekipler ihtiyaç olan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.