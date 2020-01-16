İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den çevre yollarına ağaç dikimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölge iklimine uygun olarak ağaç dikimi gerçekleştiriyor.


Büyükşehir Belediyesi, GAP Bulvarı üzerindeki 2 bin metre uzunluğunda bisiklet yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yürüyüş yolları, ağaçlandırma ve park alanları ile desteklenen bulvarın yeni görünümü vatandaşlarca olumlu karşılanırken çevre sakinleri uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.


Çevre yolları ve reüjlerde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor


İl merkezi ile 13 ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatarak bölge iklimine uygun ağaç dikimleri gerçekleştiren belediye, özellikle çevre yolları ve yapımı tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor. Araç ve ekipmanları ile 2020 yılı ağaç dikim planlamasını tamamlayan ve sahada uygulamaya geçen ekipler ihtiyaç olan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.