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Büyükşehir'den çocuklara tiyatro gösterimi

Eğitime ve gençliğe yönelik verdiği çalışmaları ile 7’den 70’e her kesimin takdirini toplayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından okul turneleri düzenleniyor.

Eğitime ve gençliğe yönelik verdiği çalışmaları ile 7'den 70'e her kesimin takdirini toplayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından okul turneleri düzenleniyor.


GAP İlkokulunda Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatro Ekibince geleneksel Türk tiyatrosundaki Gölge Oyunu olarak da bilinen 'Karagöz ve Hacivat'ı oyunu sergilendi.


Ayrıca çok çeşitli etkinliklerinde yapıldığı Tiyatro gösterimlerinde, boyama, el işi ve kitap dağıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükran Büyükayhan ile birlikte okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Çocuklar ile birlikte gösterimi izleyerek çocukların keyfine ortak olan Başkan Beyazgül, öğrencilerle sohbet ederek "Konservatuar Şube Müdürlüğünde arkadaşlarımızın düzenlediği bu etkinlikte gençlerimize kültürel oyunu olan ve Hacivat' oyununu Sergilendi. Etkinlikte emeği geçen ekibimizi de tebrik ediyorum" dedi.


Ayrıca çocuklar ve gençlerin yeni bir müjde veren Başkan Beyazgül, “Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanında bulunan Şair Nabi kültür Merkezini tiyatro ve sinema solonu olarak düzenliyoruz. Genç ve çocuklarımız için tiyatro ve sinema günleri düzenleyerek her defasında farklı okulları buraya davet edeceğiz” diye konuştu.

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