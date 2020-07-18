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Büyükşehir'den geri dönüşümlü ücretsiz alışveriş çantası

Şanlıurfa’da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla köprülü kavşaklar ve üst geçitlerde kullanılan brandalar, tekrar işlenerek dayanıklı alışveriş çantalarına dönüştürülüyor.

Şanlıurfa'da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla köprülü kavşaklar ve üst geçitlerde kullanılan brandalar, tekrar işlenerek dayanıklı alışveriş çantalarına dönüştürülüyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki köprülü kavşaklar ve üst geçitlerde bilgilendirme amacıyla asılan brandalar tekrar geri dönüşüm ile kullanılacak. Belediye ekiplerince toplanan eski brandalar Kadın Destek ve Kültür Merkezlerinde kadın kursiyerler tarafından işlenerek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Kadın kursiyerler tarafından, geri dönüşüm maçlı yapılan çalışmada, brandalar anti bakteriyel madden oluşan astar kumaşlardan koyularak dikilip alışveriş çantalarına dönüştürülüyor. Özverili bir emekle hazırlanarak dikilen alışveriş çantaları, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmak üzere hazırlanılıyor.

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