Büyükşehir'den kent estetiğine modern dokunuş

Dekoratif aydınlatma ve ışıklandırma çalışmalarını il genelindeki ana arterler, cadde ve sokaklarda yürüten ekipler modernize LED ışık, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı dekoratifi uygulamasını tamamlayarak kente farklı bir görünüm kazandırdı.

Cadde ve sokaklar aydınlatma çalışmalarının ardından güzel bir görünüme kavuşurken özellikle kent merkezinde bulunan Necmettin Cevheri Bulvarı yürüyüş yolları ve refüjlerde yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla ışıl ışıl oldu.