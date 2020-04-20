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Büyükşehirden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gece geç saatlerde şehir merkezindeki hastanelerde sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulundu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda yine Şanlıurfalı bir vatandaşın da ekmek desteği ile hastanelerde çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Gece saatlerinde Büyükşehir bünyesindeki Hamarat Eller Mutfağında hazırlanan çorbalar eş zamanlı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere hastane yönetimlerine iletilen çorbalar, personele ikram edildi. Sağlık çalışanları da kendilerine yönelik yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

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